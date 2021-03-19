В шоу «Танцы» началась борьба за главный приз в 6 млн рублей

https://static.news.ru/photo/2b653772-88fa-11eb-998f-96000091f725_660.jpg Фото: tanci.tnt-online.ru

На ТНТ стартует финальная борьба за приз в шесть миллионов рублей. Ранее шоу не снимали из-за пандемии коронавируса, но 13 марта телеканал объявил, что последний сезон «Танцев» стартует в субботу, 20 марта.

Канал покажет новую программу. У каждого наставника есть по восемь подопечных, которые будут бороться за главный приз. А зрители смогут в это время познакомиться с ними поближе.

В субботнем выпуске покажут результаты первого зрительского голосования. Также стало известно, что кресло приглашённого члена жюри занял российский певец Сергей Лазарев. Он уже отметил, что в восторге от ребят и их номеров. По его словам, они круче, чем на Евровидении.

Как ранее писал NEWS.ru, съёмки нового выпуска не обошлись без эксцессов. Одна из участниц шоу получила травму во время открывающего выпуск выступления. Позже она всё-таки вышла на сцену с партнёром и станцевала через боль. Ещё два участника устроили бойкот номеру, который для них поставили профессионалы проекта, и отказались исполнять его.

О переносе дальнейших этапов шоу «Танцы» из-за выявления коронавируса у нескольких участников проекта в ноябре прошлого года объявила Ляйсан Утяшева.