«Страх в глазах»: нового возлюбленного Макеевой высмеяли в Сети

https://static.news.ru/photo/c31d466e-b6f3-11eb-9ca1-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот с видео/makeevan/instagram.com

Российская актриса и телеведущая Анастасия Макеева показала в Instagram новые фотографии со своим возлюбленным, которому «досталось» от некоторых подписчиков. Молодого человека высмеяли, намекнув на то, что в их паре всем руководит светская львица. По мнению интернет-пользователей, у Романа виден «страх в глазах».

Часть поклонников актрисы недовольна тем, что она отбила мужчину у другой женщины, и до сих припоминают ей этот поступок. Фанаты периодически подшучивают над Романом. На этот раз им показалось, что он боится Макееву.

У него страх в глазах, — написал один из пользователей Сети.

Подписчики также предположили, что актриса не даёт ему быть мужчиной. Нелестные комментарии возмутили Макееву, которая посоветовала критикам не давать непрошенных советов.

Однако большинство поклонников поддерживает пару. Они желают им счастья и просят поскорее порадовать их фотографиями со свадьбы.

Ранее Макеева рассказала о подготовке к свадьбе с бизнесменом Романом Мальковым. Сейчас они готовят танец, который исполнят перед гостями в день бракосочетания. Девушка опубликовала снимки с возлюбленным из танцевального зала.