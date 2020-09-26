В Сети обсуждают шансы Бузовой в боксёрском поединке

https://static.news.ru/photo/16c8bcda-0173-11eb-8290-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Семёнова Фото: angelyalyabra_/vk.com

Российская боксёрша Ангелина Семёнова призвала продемонстрировать на практике свои бойцовские качества телеведущую и певицу Ольгу Бузову, заявившую ранее о готовности «выйти на ринг против любого». PR-менеджер телезвезды Антон Богуславский о боксёрских навыках Бузовой ничего не знает, зато в Сети уже началось активное обсуждение её спортивной формы и размера бицепсов.

Она занималась в детстве айкидо или похожим боевым искусством. О боксёрских навыках ничего определённого не известно, — рассказал «Ридусу» Богуславский.

Подписчики же Семёновой в комментариях под её постом, в котором она обещает Бузовой «реально крутой бой», сошлись во мнении, что телеведущая в этом бою не выживет и придётся искать новую звезду в «Дом-2».

Как писал NEWS.ru, Бузова может стать лицом нового реалити-шоу, посвящённого боксу. Причём она сама же и придумала новую программу, которая вполне имеет шансы на успех. Концепция заключается в том, что профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами. Свою идею Бузова высказала на встрече с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым. Тот идею поддержал, хотя не без иронии и поинтересовался у звезды, за что она так не любит своих коллег, которые вряд ли смогут на равных противостоять на ринге опытным бойцам. Где и когда может выйти новая программа и появится ли она вообще, пока неизвестно.