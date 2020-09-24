Бузова решила свести на ринге профессиональных боксёров и блогеров

https://static.news.ru/photo/5e7bd63e-fe62-11ea-b011-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова может стать лицом нового реалити-шоу, посвящённого боксу. Причём, она сама же и придумала новую программу, которая вполне имеет шансы на успех.

Концепция заключается в том, что профессиональные боксёры будут проводить поединки с блогерами. Свою идею Бузова озвучила на встрече с генеральным секретарём Федерации бокса России Умаром Кремлёвым. Тот идею поддержал, хотя не без иронии и поинтересовался у звезды, за что она так не любит своих коллег, которые вряд ли смогут на равных противостоять на ринге опытным бойцам, передаёт пресс-служба Федерации бокса.

Я бы с огромным удовольствием поучаствовала в этом шоу. Я ведь по жизни боец и вышла бы на ринг с любым соперником. Я даже готовлюсь: бью дома по груше, — рассказала Бузова.

Впрочем, Кремлёв немного охладил пыл певицы, предложив ей стать ведущей шоу. Та в итоге согласилась быть не только ведущей, но и ринг-гёрл, а ещё судьей в поединках.

Где и когда может выйти новая программа и появится ли она вообще, пока неизвестно.

Ранее, как писал NEWS.ru, Бузова предстала на съёмках реалити-шоу «Дом-2» в новом образе «милой девочки». Она завязала два пышных хвоста с тонкими косичками.