В России снимут сериал о жертве скопинского маньяка

Режиссёр Сарик Андреасян снимет сериал «Несломленная», который расскажет о Екатерине Мартыновой — жертве скопинского маньяка Виктора Мохова. Как сообщает «Газета.Ru», проект будет основываться на мемуарах девушки «Исповедь узницы подземелья».

Это будет история о силе человека, о сильной женщине. Возможно, звучит не очень правильно, но это духоподъёмная история о том, что всегда можно начать новую жизнь, что бы с вами ни произошло, — заявил режиссёр.

Сериал будет состоять из четырёх или шести серий. Его выход ожидается в следующем году.

Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку. В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта.

После освобождения скопинский маньяк дал интервью Ксении Собчак. В ходе разговора он признался, что хочет «снова заняться» одной из своих жертв — Еленой Самохиной. Владимир Жириновский утверждает, что Собчак дала Мохову 3 млн рублей, лишь бы он согласился на беседу.

Ранее сообщалось, что видеохостинг YouTube ограничил доступ к фильму Ксении Собчак о скопинском маньяке Викторе Мохове.