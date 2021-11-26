В больнице Петербурга не дождались Юрия Лозу на экскурсию в «красную зону»

Певец и противник вакцинации от коронавируса Юрий Лоза не приехал на экскурсию в «красную зону» больницы имени Боткина в Санкт-Петербурге. Об этом «Газете.Ru» рассказал главный врач больницы Денис Гусев. По его словам, артист обещал посетить медучреждение и его ждали почти час.

Ещё сегодня утром Юрий Лоза подтвердил, что он приедет к нам. Мы практически 52 минуты прождали. К сожалению, не приехал наш гость, — сказал медик.

Он добавил, что дозвониться до артиста не получилось, поскольку тот не отвечал на звонки. Главврач пожаловался, что из-за запланированной экскурсии его подчинённым пришлось выходить на работу в выходной день.

Гусев пояснил, что не собирался агитировать певца вакцинироваться. Цель экскурсии была в том, чтобы убедить его не распространять «ложную информацию».

Сам Лоза заявил изданию, что обещания посетить петербургскую больницу не давал.

Никто со мной не говорил, и я ни с кем не говорил и никуда не собирался. У меня концерт сегодня, — заявил он.

Певец добавил, что вообще не понимает, зачем ему посещать «красную зону». То, что болеть — плохо, ему и без этого известно. По его мнению, и вакцинировавшиеся, и непривитые «болеют одинаково».

Ранее сообщалось, что в московской больнице имени Филатова организовали экскурсию в «красную зону» для блогеров-антиваксеров. Однако большинство из них туда так и не попали, отказавшись надевать маски и защитные костюмы. В итоге экскурсия проводилась только для двух человек.