Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 19:31

«Уже все умеет»: директор Долиной осмеял ее «занятия» с певицей Марго

Директор Долиной заявил, что Марго Овсянниковой не нужны уроки вокала

Певица Марго (Маргарита Овсянникова) Певица Марго (Маргарита Овсянникова) Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с NEWS.ru посмеялся над новостью о том, что народная артистка России якобы предложила протеже Филиппа Киркорова певице Марго Овсянниковой брать частные уроки вокала. По его словам, исполнительнице хита «Кукареку» это совершенно не нужно, она и так «уже все умеет».

У меня большая симпатия к прекрасной Марго, я с уважением как продюсер отношусь к этой певице. И мне кажется, что ей не надо учиться вокалу. Она все уже умеет. Поэтому таких предложений не было, — сказал Пудовкин.

Продюсер отметил, что 35 лет работает в российском шоу-бизнесе и много чего видел, но никогда не наблюдал такого внимания ни к одному из артистов, как это было с Ларисой Долиной. Он отметил, что это внимание ему очень приятно.

Ранее стало известно, что Долина примет участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому, об этом сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин. Выступление состоится в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января.

Лариса Долина
Филипп Киркоров
вокал
уроки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водителей старше 65 лет предупредили о новых правилах медкомиссии
Военэксперт назвал основную проблему британской армии
Янковский, рождение сына, возвращение в кино: как живет Диана Пожарская
Сотрудникам МЧС расширили полномочия
В Госдуме объяснили новую схему защиты россиян от аферистов
Иностранцы массово поехали в Якутию ради экстремальных морозов
Российская ПВО сбила 60 беспилотников ВСУ за четыре час
На Украине заявили о жизненно важном дефиците
«Автомат есть»: Лукашенко рассказал о своем домашнем аппарате
Логистика в эпоху неопределенности: как бизнес учится работать без ошибок
Обвиняемого в подрыве «Северных потоков» держат в камере для особо опасных
Стало известно, когда Молдавия окончательно покинет СНГ
Трусова объяснила, почему вернулась к Тутберидзе
Теплица из оконных рам на балконе за 2 дня: растим рассаду с комфортом
«Должны вести себя, как союзник»: в Европе высказались о доверии к США
Смерть мужа, дети-актеры, четыре развода: как живет Анна Ардова
«Больные люди»: Лукашенко развенчал один миф о Совете мира по Газе
В ГД придумали, как преодолеть «катастрофический кадровый голод» в медицине
Алиев заявил, что Азербайджан и Армения закрыли страницу войны
Раскрыто, возможно ли зачать ребенка в космосе
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.