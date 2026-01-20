«Уже все умеет»: директор Долиной осмеял ее «занятия» с певицей Марго Директор Долиной заявил, что Марго Овсянниковой не нужны уроки вокала

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин в разговоре с NEWS.ru посмеялся над новостью о том, что народная артистка России якобы предложила протеже Филиппа Киркорова певице Марго Овсянниковой брать частные уроки вокала. По его словам, исполнительнице хита «Кукареку» это совершенно не нужно, она и так «уже все умеет».

У меня большая симпатия к прекрасной Марго, я с уважением как продюсер отношусь к этой певице. И мне кажется, что ей не надо учиться вокалу. Она все уже умеет. Поэтому таких предложений не было, — сказал Пудовкин.

Продюсер отметил, что 35 лет работает в российском шоу-бизнесе и много чего видел, но никогда не наблюдал такого внимания ни к одному из артистов, как это было с Ларисой Долиной. Он отметил, что это внимание ему очень приятно.

Ранее стало известно, что Долина примет участие в памятном музыкальном вечере, посвященном Владимиру Высоцкому, об этом сообщил ее концертный директор Сергей Пудовкин. Выступление состоится в московском театре «Градский Холл» во вторник, 20 января.