Утяшева прокомментировала слухи о своём увольнении из шоу «Танцы»

Телеведущая Ляйсан Утяшева прокомментировал слухи о своём якобы грядущем увольнении из шоу «Танцы» на ТНТ за то, что на неё ополчились зрители из-за сделанных ранее заявлений. По её словам, из проекта она не уйдёт, сообщает KP.RU.

Так, ребят, я не даю интервью! Но, конечно, в «Танцах» я всегда, — цитирует её издание.

Ранее появилась информация о возможном уходе Утяшeвой из проекта, который она ведёт с 2014 года. Якобы её решили убрaть из-за того, что телеведущая публично не поддержала мнение большинствa болельщиков и тренеров о том, что российских гимнасток Дину и Арина Авeриных засудили на Олимпийских играх в Токио.

Российские гимнастки впервые с 1996 года не смогли завоевать золотую медаль в индивидуальном многоборье в рамках Олимпийских игр. 7 августа Аверина завоевала серебро, уступив лидерство представительнице Израиля Лине Ашрам. Последняя стала победительницей соревнований вопреки серьёзной ошибке, совершённой во время упражнений с лентой.

Пост Утяшевой, в котором та заявила, что израильская гимнастка «вырвала у российской спортсменки победу» на Олимпиаде в Токио, вызвал массу недовольства. На него отреагировала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева. Она заявила, что Утяшева никогда в своей спортивной карьере не приносила своей стране золотых медалей в личном многоборье, поэтому комментировать произошедшее с Диной Авериной не имеет никакого права.