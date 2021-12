Утяшева прокомментировала слухи о своём увольнении из шоу «Танцы»

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

18 декабря на Первом канале выйдет специальная телепередача «Вечер с Адель», в рамках которой британская певица споёт под аккомпанемент живого оркестра как новые хиты из альбома «30», так и другие свои знаменитые песни: Skyfall, Rolling in the Deep, Hello и другие. Съёмка программы проводилась на территории Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе, сообщили в пресс-службе Первого канала.

В «Вечер с Адель» также попало интервью певицы с Опрой Уинфри. В рамках беседы исполнительница расскажет о расставании с мужем и переживаниях после развода, о сложных взаимоотношениях с отцом, с...