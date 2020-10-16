Утяшева и Воля уехали на бал в Петербург на фоне слухов об измене

https://static.news.ru/photo/7f74c8cc-1001-11eb-9071-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pavelvolyaofficial

Шоумен Павел Воля и его жена, телеведущая Ляйсан Утяшева, не комментируют слухи об измене Воли и вдвоём отправились в путешествие, идиллическими видео из которого Утяшева делится в соцсетях.

На кадрах в сториз бывшей гимнастки звёздная пара собирается на бал Vogue. Для вечеринки Утяшева выбрала экстравагантный и сексуальный наряд из чёрного латекса в стиле женщины-кошки.

Cупер-герой женщина-клеёнка? — поддел супругу Воля.

Утяшева в ответ назвала мужа человеком-водолазкой.

Мы в Питере! Бадлон! — отшутился мужчина.

Также телеведущая показала кадры из поездки по ночному Петербургу на авто. Пара любуется архитектурой города и не демонстрирует ни малейших признаков конфликта в семье. Съёмку публикует Пятый канал.

15 октября в Интернете появились фотографии, на которых известный комик и резидент Comedy Club Павел Воля запечатлён с несовершеннолетней эскортницей. Фото опубликовала некая девушка в своём Instagram, снабдив снимки недвусмысленными комментариями.

Как писал NEWS.ru ранее, экстрасенс и таролог Марианна Абравитова сделала расклад на ситуацию в семье шоумена Павла Воли и телеведущей Ляйсан Утяшевой, которая складывается после появившихся слухов об измене Воли с эскортницей.