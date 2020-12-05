Успенская приняла решение отказаться от новогодних съёмок

https://static.news.ru/photo/9ee928c0-36fc-11eb-9cf5-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Певица Любовь Успенская решила отказаться от участия во многих новогодних съёмках на телевидении.

Я не пойду на новогодние съёмки и концерты, но не по причине, что я их бойкотирую, — отметила Успенская, слова которой приводит портал Teleprogramma.pro.

Она также добавила, что всё-таки снялась в новогоднем выпуске шоу «Угадай мелодию» и ещё парочке программ. Певица заверила, что совсем не паникует из-за пандемии COVID-19 и старается почаще выходить из дома.

Известно, что от участия в новогодних «огоньках» также отказалась певица Алсу. Исполнительница подчеркнула, что для неё гораздо важнее здоровье близких.

Ранее, как писал NEWS.ru, Успенская призналась, что её дочь Татьяна Плаксина употребляла наркотики. Откровение певицы прозвучало в новом выпуске шоу «Пацанки». Успенская участвовала в проекте как гостья и наставница главных героинь программы.