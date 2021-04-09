Успенская похвасталась колье в виде змеи за 39 млн рублей

https://static.news.ru/photo/13f192c4-9aad-11eb-80a8-96000091f725_660.jpg Любовь Успенская Фото: uspenskayalubov_official/instagram.com

Певица Любовь Успенска вышла в свет колье из белого золота, стоимость которого составляет 39 млн рублей. Украшение, выполненное в виде змеи, инкрустировано бриллиантами на 74 карата. Над его созданием работали итальянские дизайнеры.

По её словам, мужчины такие роскошные подарки ей никогда не дарили.

Ни один не дорос до такого уровня, — отметила артистка в эфире программы «Ты не поверишь!».

Сейчас Успенская всё свободное время старается проводить вместе со своей дочерью Татьяной Плаксиной, вернувшейся из США.

Как писал NEWS.ru, Успенская и Митя Фомин готовы повторить путь Примадонны и её молодого мужа: стать парой и завести ребёнка. О желании обзавестись наследником заявила сама певица, дочери которой уже 31 год. Помочь в этом артистке готов Митя Фомин, о чём он сообщил на презентации нового клипа Успенской «Берега».