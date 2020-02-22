Любовь Успенская Любовь Успенская Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/GlobalLookPress

Певица Любовь Успенская сообщила о впечатлениях после визита в программу Ксении Собчак. Она сообщила, что не ожидала такого отношения от ведущей и сделала вывод, почему Ксения Собчак выбрала в качестве свадебного автомобиля катафалк. Своими впечатлениями она поделилась в Instagram.

Я теперь понимаю, почему именно катафалк был свадебной машиной этой женщины — в ней мёртво всё, и даже союз с Богомоловым не способен оживить её душу, — сообщила певица.

Любовь Успенская подчеркнула, что телеведущую не интересовало мнение гостьи программы, хотя певица пришла на эфир, как раз чтобы объяснить свою позицию.

Мать, женщина, смотрящая в глаза и согласная помочь во всём по-человечески наконец- то разобраться, вдруг превращается в холодную, циничную, безрассудную, пустую ведущую шоу, будто выглядывающую из того самого «свадебного катафалка», оставившая там свою душу, — негодовала Любовь Успенская.

Она отметила, что Ксения Собчак просто ловила «хайп», хотела «крови и зрелищ», и даже не дала певице слова.

Я пытаюсь держать руку своей дочери, которую у меня каждый раз норовят вырвать лицемерные шоу, продажные программы и все, кто пользуется моей популярностью как медийной личности, — поделилась с подписчиками певица.

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Ранее NEWS.ru писал о том, что шоумен Гоген Солнцев готов жениться на Успенской и спасти её дочь от зависимости. По его словам, свадьба запланирована на 20 октября. Шоумен рассчитывает, что новая супруга подарит ему наследника.

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