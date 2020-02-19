https://static.news.ru/photo/c55658f2-534a-11ea-bc93-fa163e074e61_660.jpg Гоген Солнцев Фото: solntcev/instagram.com

Шоумен Гоген Солнцев прокомментировал конфликт, который произошёл в семье певицы Любови Успенской. Татьяна Плаксина заявила, что её мать издевается над ней. Однако позже выяснилось, что у девушки шизофрения и она употребляла запрещённые вещества.

По словам Солнцева, Успенская уже получила от него предложение. Свадьбу наметили на 20 октября. Сам он готов бросить свою 65-летнюю жену Екатерину Терешкович, потому что она не может подарить ему наследника.

Я хочу сейчас в срочном порядке сделать американскую визу. Надеюсь полететь в США, чтобы увидеться с Татьяной. Мне хочется ей сказать: «Посмотри, какая у тебя замечательная мама! Прекрати заниматься дурью — возвращайся в Россию». Думаю, что она меня послушает, — отметил артист в разговоре с порталом «Собеседник.ru».

Он готов помочь Плаксиной и стать её настоящим другом.

Во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности.

Сама Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей, писал NEWS.ru.