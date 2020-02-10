https://static.news.ru/photo/b2d96d58-4c02-11ea-940e-fa163e074e61_660.jpg Любовь Успенская Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Любовь Успенская обвинила журналистов в продажности и разрушении семьи. Об этом она заявила со сцены в Ставрополе, куда приезжала с концертом. По словам артистки, телевизионщики сделали шоу из её отношений с дочерью и окончательно рассорили двух близких людей.

Журналисты разрушили жизнь моей семьи. Украли мою дочь, накачали, сделали из этого шоу, — заявила она со сцены, едва сдерживая слёзы.

Как сообщает StarHit, зрители поспешили утешить любимую звезду, выкрикивая из зала слова благодарности и признания.

Уже после концерта Успенская оставила сообщение в своём Instagram, где она подчеркнула, что не позволит очернить своё имя.

Сегодня состоялся концерт в Ставрополе! Ещё раз спасибо моим зрителям, которые любят и поддерживают меня, верят мне, а не позорным негодяям, которые пытаются очернить меня и разрушить мою семью. Но этим продажным и бессовестным журналистам это не удастся! — написала артистка.

Успенская подтвердила, что после скандала её дочь действительно покинула Россию и отправилась в США к своему отцу бизнесмену Александру Плаксину. Это решение Татьяна Плаксина приняла сама, родительница лишь оплатила ей билеты.

Пусть они будут счастливы! Пусть она докажет, что хочет. Теперь у неё свобода полная, — заключила певица.

Ранее во время передачи «Звёзды сошлись» на телеканале НТВ Татьяна Плаксина обвинила Любовь Успенскую в истязаниях. Дочь утверждала, что мать душила её, запирала на ключ, чтобы она не сбежала. Позже Плаксина заявила, что продюсеры НТВ давили на неё, приглашая, они обещали сделать женщине творческую рекламу, а на самом деле на программе она оказалась под давлением общественности. Позже она извинилась перед матерью, писал NEWS.ru.