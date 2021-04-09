«Ушлёпки из интернета!»: Лоза резко высказался о тиктокерах

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Юрий Лоза высказал своё мнение о тиктокерах, которые зарабатывают в Интернете большие деньги, корча рожи. Художественная составляющая творческого процесса уже никого не интересует, считает музыкант, всем нужны только лайки.

По словам Лозы, ещё 40–50 лет назад невозможно было себе представить, чтобы героями стали персонажи из соцсетей, которые априори не могут никого ничему научить. Но при этом являются авторитетами для современной молодёжи.

Я был на программе у Андрея Малахова, так там тиктокеры учили меня жить — зарабатывать деньги, корча морду и каждый день выкладывая новую гримасу. Программный директор на радио мне рассказывает, что такое настоящее искусство, говоря мне, что я — неформат. Для того чтобы понять, формат я или нет, ты сначала поставь мою песню, покажи её людям. Но ты же этого не делаешь! — с горечью делится мыслями популярный певец в интервью «Собеседнику».

Лоза добавил, что прислушивается только к мнению людей умных, талантливых и что-то из себя представляющих. И его, например, вообще не интересует, что говорит о нём рэпер «под названием Баста», который является бездарем. Сейчас, говорит музыкант, пришло время, о котором у Розенбаума есть строчка в песне: «Санитары в морду норовят дать врачам». Поэтому рэперы учат петь вокалистов, диджеи — композиторов писать песни, киномеханики говорят режиссёрам, как снимать кино, — идёт всеобщая тенденция к отуплению.

Со временем вся эта ситуация приведет к тому, что вы не сможете объяснить своему ребенку, что ему надо учить физику. Он спросит у папы: «Сколько ты зарабатываешь?» Отец ответит: «40 тысяч в месяц». А в то же время ушлёпок из интернета, который корчит рожи, зарабатывает в месяц 40 миллионов. Ребёнок скажет: «Пап, вот ты мне говоришь физику учить, а я пойду лучше морды корчить!» И родитель ничего не сможет своему ребенку возразить, — предрекает музыкант.

Само собой ничего не утрясётся и не сделается, уверен артист. Для того чтобы что-то изменилось, нужно принимать меры.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Юрий Лоза крайне критично высказался о самом рейтинговом музыкальном шоу «Маска» на отечественном телевидении. Музыкант не смотрит шоу и возмущён тем, что происходит на сцене.