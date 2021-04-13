Ургант назвал заражение Ленина главной целью коронавируса

https://static.news.ru/photo/f454caac-9c56-11eb-affa-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Телеведущий Иван Ургант в эфире своего авторского вечернего шоу на Первом канале пошутил по поводу открытия для посетителей Мавзолея Владимира Ленина с 17 апреля. По словам юмориста, советского вождя следует заразить коронавирусной инфекцией нового типа.

Ургант также напомнил, что всем посетителям Мавзолея придётся использовать средства индивидуальной защиты. В частности, маски. Артист назвал это требование лишними мерами предосторожности.

Надо, наоборот, пускать людей без масок в Мавзолей, чтобы коронавирус попал в Ленина наконец. Это же главная цель коронавируса — из Китая попасть в Ленина, — сказал ведущий в эфире шоу «Вечерний Ургант», обнародованном на YouTube.

Он добавил, что инфекция, попав в Ленина, передаст вождю «привет» от китайского революционера, политика Мао Цзэдуна.

Как ранее передавал NEWS.ru, Иван Ургант отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение.

Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин».