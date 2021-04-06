Ургант пошутил о песне Манижи после начатой следователями проверки

https://static.news.ru/photo/77521ca8-975b-11eb-871d-96000091f725_660.jpg Иван Ургант Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение.

Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин». Ургант сообщил, что ведомство было вынуждено поступить данным образом.

Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так — это формальность. То есть люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку, — отметил телеведущий в эфире «Первого канала».

Далее он пошутил.

И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней, — подчеркнул Ургант.

И добавил, что России следует «подстраховаться», отправив данную песню в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать её по базе ГИБДД.

Ранее NEWS.ru сообщал, что московские следователи начали проверку песни певицы Манижи Сангин, выступающей под сценическим псевдонимом Manizha. Причиной этого стало обращение, в котором в композиции для международного конкурса усмотрели признаки экстремизма. Материал проверки зарегистрирован в Останкинском следственном отделе 5 апреля.