Ургант пошутил о песне Манижи после начатой следователями проверки

Телеведущий Иван Ургант отреагировал на информацию, что Следственный комитет России стал проверять песню Russian Woman, с которой певица Манижа выступит на музыкальном конкурсе Евровидение.
Проверка началась с обращения АНО «Ветеранские вести», усмотревшего в сценическом номере «грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин». Ургант сообщил, что ведомство было вынуждено поступить данным образом.
Следователи начали проверку после обращения. Они ж не просто так — это формальность. То есть люди подают обращения, и Следственный комитет обязан отреагировать и начать проверку, — отметил телеведущий в эфире «Первого канала».
Далее он пошутил.
И вот это, на самом деле, очень хорошо. Потому что сейчас песню Манижи проверят, и она будет единственной на Евровидении исполнительницей с проверенной Следственным комитетом песней, — подчеркнул Ургант.
И добавил, что России следует «подстраховаться», отправив данную песню в Роспотребнадзор, Кадастровую палату, Рыбнадзор, а также прогнать её по базе ГИБДД.
Ранее NEWS.ru сообщал, что московские следователи начали проверку песни певицы Манижи Сангин, выступающей под сценическим псевдонимом Manizha. Причиной этого стало обращение, в котором в композиции для международного конкурса усмотрели признаки экстремизма. Материал проверки зарегистрирован в Останкинском следственном отделе 5 апреля.
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