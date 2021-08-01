Умерла четырёхлетняя дочь рэпера, спевшего с Моргенштерном

У американского рэпера Fetty Wap, записавшего совместный трек с Моргенштерном, умерла четырёхлетняя дочь. Об этом сообщила мать девочки, Туркойз Майами, в Instagram.

Если вы увидите этот пост, прокомментируйте или просто скажите себе: «Я люблю тебя, Лорен», потому что говорят, что души могут чувствовать вашу любовь, — подписала пост скорбящая мать.

Причина смерти пока не раскрывается, сам рэпер ещё никак не комментировал происходящее.

В конце апреля Fetty Wap записал с российским рэпером Моргенштерном совместный трек. Композиция получила название Leck. Также на счету у американца есть полноценный студийный альбом, вышедший в 2015-м и хит Trap Queen, видеоряд к которому собрал свыше 740 млн просмотров на YouTube.

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