Умерла четырёхлетняя дочь рэпера, спевшего с Моргенштерном

Причина смерти пока не раскрывается, сам рэпер ещё никак не комментировал происходящее.
В конце апреля Fetty Wap записал с российским рэпером Моргенштерном совместный трек. Композиция получила название Leck. Также на счету у американца есть полноценный студийный альбом, вышедший в 2015-м и хит Trap Queen, видеоряд к которому собрал свыше 740 млн просмотров на YouTube.
Ранее мать жестоко избитого семилетнего сына Стаса Пьехи рассказала о том, как маленькому Пете приходится заниматься с психотерапевтом, чтобы залечить эмоциональную травму.