Украинцы обиделись на «девушку Бонда» за поздравление с Днём Победы

Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днём Победы. Публикацию была сделана накануне праздника.
Некоторые из них даже заявили, что больше не считают её украинкой.
Для наших с завтрашним Днём Победы! — написала Куриленко в соцсети.
Подписчики в комментариях попросили уточнить, кого именно актриса считает «нашими». Та отметила, что поздравление относится ко всем жителям бывших советских республик. Некоторые после этого заявили, что отписываются от её страницы.
Вместе с тем, большинство тех, кто обозначил себя в комментариях, поддержали Куриленко. Они заявили, что такой праздник нельзя делить. Некоторые назвали её великим человеком.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах. Он напомнил о потерях в военные годы и заявил, что никому не позволено приватизировать героизм предков.