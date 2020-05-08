Украинцы обиделись на «девушку Бонда» за поздравление с Днём Победы

https://static.news.ru/photo/47acb6b4-9204-11ea-b364-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/olgakurylenkoofficial

Некоторые украинские пользователи Instagram возмутились публикацией актрисы Ольги Куриленко, которая поздравила подписчиков с Днём Победы. Публикацию была сделана накануне праздника.

Некоторые из них даже заявили, что больше не считают её украинкой.

Для наших с завтрашним Днём Победы! — написала Куриленко в соцсети.

Подписчики в комментариях попросили уточнить, кого именно актриса считает «нашими». Та отметила, что поздравление относится ко всем жителям бывших советских республик. Некоторые после этого заявили, что отписываются от её страницы.

Вместе с тем, большинство тех, кто обозначил себя в комментариях, поддержали Куриленко. Они заявили, что такой праздник нельзя делить. Некоторые назвали её великим человеком.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал не делать из войны культ и хранить Победу в сердцах. Он напомнил о потерях в военные годы и заявил, что никому не позволено приватизировать героизм предков.