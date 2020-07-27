Уход Тимати из Black Star поверг Пригожина в ужас

https://static.news.ru/photo/9c3abdaa-d009-11ea-bf77-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: City News Moskva/Global Look Press

Время и жизненные обстоятельства меняются, особенно в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), коллективы распадаются, музыканты, группы «идут в своё плавание», а вот что будет с лейблом Black Star без Тимати (Тимура Юнусова), сложно сказать, заявил российский продюсер Иосиф Пригожин. По его словам, фронтменом компании был именно рэпер.

У каждого времени есть своя история. У него была своя история. Пришло время. Представляете, он с 20 лет с Black Star? Я просто в ужасе. Мне кажется, что мы все молодые, а они уже 20 лет в шоу-бизнесе, — рассказал Пригожин в эфире радио Sputnik.

Российский 36-летний рэпер Тимати (Тимур Юнусов) 27 июля 2020 года объявил на своей официальной странице в социальной сети Instagram о своём уходе из лейбла Black Star. Музыкант отметил, что предприятие превратилось в группу компаний и потеряло камерный шарм. Исполнитель подчеркнул, что за ним сохраняются доли в сторонних проектах Black Star («Блэк Стар Бургер», «Блэк Стар Картинг», «Блэк Стар Карвош»), но к музыкантам лейбла он больше не будет иметь отношения и готов вновь начать с «камерного» проекта. «В ведомость» звезды также перейдут «13 Барбершоп и тату», «13 Бьюти» и «Блэк Стар Фитнес». Кроме того, рэпер обещает выпустить в сентябре 2020 года очередной альбом.

Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин не согласился с высказыванием Маши Распутиной о низком уровне российской эстрады, где по сцене «скачут безголосые и бездумные обезьяны». По его словам, бывают композиции далеко не высокого качества, но и талантливых исполнителей в России много.