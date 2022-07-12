«Уезжал громко и пафосно»: Шахназаров высказался о возвращении Леонидова Михаил Шахназаров сыронизировал по поводу быстрого возвращения Максима Леонидова в Россию

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look

Максим Леонидов

Журналист Михаил Шахназаров с иронией высказался о возвращении экс-солиста группы «Секрет» Максима Леонидова в Россию. Ещё в мае музыкант публично заявил о своём отъезде в Израиль, напомнил в своём блоге публицист.

При этом Леонидов сообщил, что его семья «обязательно привыкнет» к новой стране. Однако что-то пошло не так, и певец быстренько вернулся в Россию.

Максим Леонидов так громко и пафосно уезжал из России! Интересно, его тихое возвращение в Москву навсегда? Вчера «Би-2», сегодня — Леонидов. Ждем-с остальных, — съязвил по этому поводу Шахназаров.

По мнению журналиста, 60-летним музыкантом должны заняться правоохранительные органы, так как он распространял фейковую информацию о действиях российской армии.

Леонидов не раз бывал в Израиле у друзей, но после всегда возвращался домой, объясняя это тем, что не может жить без «родного Питера».

Ранее Сергей Галанин с сожалением высказался о сбежавших из России медиаперсонах. Музыкант считает, что они выбрали позицию «внутренних противников», которые действуют в интересах недругов страны.