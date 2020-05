Учёные описали очень редкий для наземных животных способ маскировки

https://static.news.ru/photo/80f56dee-a23f-11ea-93cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Geoff Gallice/CC BY 2.0/wikimedia.org

Специалисты Университета Макмастера исследовали способ маскировки стеклянных лягушек, прозрачная кожа которых делает их едва различимыми для невооружённого глаза. По словам исследователей, эти существа используют крайне редкий для наземных животных способ маскировки.

Результаты исследования опубликованы в издании Proceedings of the National Academy of Sciences. Стеклянные лягушки обитают в Центральной и Южной Америке. Они получили своё название благодаря прозрачности кожи нижней части тела, сквозь которую можно рассмотреть их кости, кишечник и бьющиеся сердца.

В ходе исследования учёные выяснили, что эти существа всегда выглядят зелёными, но в зависимости от яркости фона, на котором они сидят, они могут менять оттенок кожи от светлого к более тёмному. Эта способность позволяет стеклянным лягушкам более точно соответствовать оттенку листа, на котором они сидят. В сочетании с прозрачностью некоторых частей тела эта способность позволяет им практически слиться с окружающей средой и стать невидимыми для хищников.

