У Урганта новая работа? На что он променял Первый канал

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Иван Ургант был бессменным ведущим юмористического шоу на Первом канале, однако после СВО программа перестала выходить в эфир. Где сейчас шоумен, как теперь зарабатывает на жизнь после «Вечернего Урганта»?

Что известно о новой профессии Ивана Урганта

Телеведущий Михаил Ширвиндт рассказал, что Ургант сейчас занимается продюсированием. По его словам, шоумен задействован в некоторых проектах, которые «не очень на виду».

«Он живет в России, делает какие-то проекты, которые не очень на виду. Он их как продюсер делает. <...> Надеюсь, когда-нибудь все это вернется на круги своя», — сказал Ширвиндт в интервью для YouTube-канала Sheinkin40.

Телеведущий считает, что настроение у Урганта «не очень хорошее». Ширвиндт отметил, что раньше шоумен был в сфере телевидения и шоу-бизнеса «как рыба в воде», занял свое место в нише. Теперь же, как ответил ведущий, все изменилось. Причиной такого сценария, по мнению Ширвиндта, стали «глобальные комментаторы», которые «ему подсиропили».

Как Ургант относится к СВО

В день начала российской спецоперации Ургант опубликовал в соцсетях черный квадрат с подписью: «Страх и боль». Вскоре перестала выходить в эфир его программа «Вечерний Ургант». Официальных сообщений об увольнении телеведущего с Первого канала не было. Кроме того, Ургант практически перестал появляться и на светских мероприятиях.

В ноябре 2023 года Ургант попросил прощения у россиян в Дубае. Во время своего выступления шоумен рассказал об изменениях в его карьере, которые произошли после начала российской спецоперации на Украине. После этого он начал признаваться России в любви.

Фото: Светлана Шевченко/РИА Новости

«Я скажу так же, как часто говорил на канале, на котором работал, как полтора года пытаюсь сказать, но никто не дает: „Я извиняюсь“», — в шутку сказал Ургант и засмеялся.

28 февраля 2023 года телеведущий и режиссер Тигран Кеосаян в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи» назвал пошлым двухлетнее молчание об СВО Урганта и других деятелей культуры. По его словам, сидящим «на бюджете» артистам необходимо либо покидать свои кресла, либо занимать четкую позицию. Кеосаян считает, что имя Урганта уже едва ли не предано забвению.

«Это (молчание Урганта и других знаменитостей. — NEWS.ru) безумно раздражает. Где Ваня Ургант и еще много наших товарищей? Сейчас мало кто Ваню вспомнит, телевизор — это скоропортящаяся фигня. Когда ребята твои, племянники, дети погибают, это даже не дурной тон, это пошло. <...> Мы ждем, ну скажи уже что-нибудь, уже два года прошло, сидишь на бюджете... скажи что-нибудь, не говорит. Опять разочаровал», — высказал свое мнение Кеосаян.

Где сейчас Иван Ургант

Сообщалось, что шоумен возобновил музыкальную деятельность под псевдонимом Гриша Ургант и выступал на корпоративах. В ноябре 2023 года Ургант вместе с журналистом Владимиром Познером представил в Дубае свой телевизионный проект «Путешествие Познера и Урганта».

Telegram-канал «Сеанс» осенью 2023 года писал, что Ургант получил главную роль в фильме. На данный момент съемки завершены. Авторы проекта не раскрывали название картины и сроки ее выхода, однако известно, что партнершей по съемкам стала Полина Агуреева.

Лента была снята при поддержке фонда народного артиста России Александра Сокурова «Пример интонации».

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