У Татьяны Арнтгольц и Марка Богатырёва родился сын

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Звезда сериала «Кухня» актёр Марк Богатырёв поделился с подписчиками радостной новостью. Его жена актриса Татьяна Арнтгольц подарила ему сына.

Сын родился! Богатырёв Данила Маркович. В доме счастье! В добрый путь, — написал артист в Instagram.

При этом фото с малышом, которого счастливый папа держит на руках, Марк опубликовал в день рождения жены. Татьяне и её сестре-близняшке Ольге сегодня исполнилось 39 лет. Девушки родились с разницей в 20 минут, а их дети — с разницей в 20 дней, чему очень удивились подписчики. Ольга тоже родила сына, которого назвали Львом.

Богатырёв и Арнтгольц оформили отношения в ноябре 2020 года. Торжество было тайным, о нём знали только близкие друзья пары. По некоторым данным, оно прошло в Москве. Пара познакомилась на съёмочной площадке несколько лет назад. Впервые Татьяна Арнтгольц вышла в свет с Богатырёвым в 2018 году на премьере фильма с его участием. Актёр был очень рад, что его будущая супруга является коллегой по цеху.

Для Богатырёва это первый брак. До этого у актёра были отношения с актрисой из сериала «Кухня» Еленой Подкаминской, расставание с которой чуть не привело мужчину к нервному срыву. Татьяна Арнтгольц была замужем за актёром Иваном Жидковым. В этом браке у пары родилась дочь Мария.

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