У сына Плющенко и Рудковской не выявили синдром Аспергера

https://static.news.ru/photo/a200ee40-362e-11eb-8188-fa163e074e61_660.jpg Александр Плющенко Фото: gnomgnomych/instagram.com

Сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Александр, более известный как Гном Гномыч, не болен синдромом Аспергера, заявил глава адвокатской конторы «Добровинский и партнёры» Александр Добровинский.

По его словам, к такому выводу пришла комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, проведённая в рамках уголовного дела о клевете. Так, некоторое время назад в ряде СМИ была распространена информация о том, что Александр болен синдромом Аспергера.

Психологическая экспертиза Саши не обнаружила нарушений в деятельности психических процессов. Ребёнок абсолютно правильно выполнял задания по предъявленной ему в устной форме инструкции, — отметил Добровинский, слова которого приводит РИА Новости.

Он также добавил, что сын Плющенко и Рудковской не испытывает трудности при переключении на другую деятельность. Как правило, такое наблюдается у людей, страдающих синдромом Аспергера. Теперь Добровинский и Рудковская постараются сделать всё возможное, чтобы был принят закон, запрещающий публиковать информацию о несовершеннолетних детях без разрешения их родителей.

Ранее NEWS.ru писал, что сын Плющенко и Рудковской Александр получил психологическую травму в результате публикации в СМИ ложных сведений касательно его здоровья, заявила адвокат Анна Бутырина.

Психологическая травма у Гном Гномыча была установлена заключением эксперта. В будущем это может повлиять на уголовное дело по факту клеветы, подчеркнула адвокат.