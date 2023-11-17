У Меладзе могут отобрать имущество в России: почему, чего он уже лишился Вассерман: Меладзе могут лишить части имущества в России

Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press

Валерий Меладзе

Певцу Валерию Меладзе грозит изъятие его имущества на территории России, заявил депутат Госдумы Анатолий Вассерман. За что к артисту могут применить санкции и чего он уже лишился в РФ?

Почему Меладзе может потерять имущество в России

По словам депутата Госдумы Анатолия Вассермана, у певца могут конфисковать часть имущества за неуплату налогов.

«Уклонение от налогов — это преступление, и в РФ за него предусмотрено наказание. Могу предположить, что раз Меладзе находится за пределами России, то вряд ли согласится добровольно возместить ущерб и заплатить штрафы. Значит, что-то из его имущества придется конфисковать», — сообщил парламентарий в интервью изданию «Подмосковье сегодня».

Как отметил Вассерман, артиста необходимо наказать за неуплату налогов, иначе он продолжит нарушать российское законодательство.

«Вообще, как правило, безнаказанный преступник совершает все новые преступления. Поэтому те звезды, что высказываются против Российской Федерации, чаще всего замешаны и в других неприглядных делах», — констатировал депутат.

Какие долги у Меладзе

Согласно данным Telegram-канала SHOT, долг певца перед Федеральной налоговой службой (ФНС) составляет 275 тыс. рублей.

«Меладзе продолжает зарабатывать миллионы в РФ, несмотря на отсутствие какой-либо концертной деятельности. Деньги приносит бизнес — не спеша, не дыша и деликатно. Певец все еще входит в число учредителей ООО „Вантаж“. Эта фирма арендует одноименный торговый центр в Москве в Восточном Бирюлево. В прошлом году компания, например, заработала 15,7 млн рублей», — сообщает Telegram-канал.

Где сейчас Меладзе

Как писал накануне SHOT, сейчас Меладзе находится в Германии с концертной деятельностью.

«Сам Валерий Шотаевич сейчас находится в Германии с туром. Сегодня у него концерт в Нюрнберге», — добавляет ресурс.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Валерий Меладзе

Чего Меладзе уже лишился в России

В конце октября стало известно, что фирму Меладзе «МБ про», которую он открыл порядка 20 лет назад, закрыла налоговая Москвы. По данным ресурса, это произошло из-за отсутствия активности компании после отъезда певца из России.

«Контора „МБ Про“ предоставляла услуги в сфере исполнительного искусства и просуществовала около 20 лет. Но после начала СВО Меладзе покинул страну и стал разъезжать по корпоратам», — говорилось в публикации.

Отмечалось, что на одном из корпоративных мероприятий в ОАЭ Меладзе произнес часть лозунга украинской армии, после чего в России его начали проверять на предмет финансирования ВСУ.

«Так что на концертах в РФ пришлось поставить крест. Как и на родной фирме, которая за время трипа Меладзе в Дубай и Куршевель превратилась в эдакого кота Шредингера. В итоге сотрудники ФНС разобрались со всеми документами и дали „МБ Про“ точную характеристику: недействительна», — сообщал Telegram-канал.

Сколько зарабатывает Меладзе

Летом в Сеть попала предполагаемая переписка с директором артиста, из которой можно сделать вывод, что певец готов выступать для россиян, но исключительно живущих за границей. В частности, директор Меладзе сообщил, что артист может дать концерт после 27 июля на южном побережье Франции. Стоимость выступления продолжительностью 40–50 минут — €80 тыс. (более 7 млн рублей).

В ноябре стало известно, что Меладзе в два раза поднял цену на свои новогодние корпоративы. В частности, выступление артиста в России может состояться, но обойдется заказчику в €120 тыс.

«Валерий Меладзе может выступить в России для всех желающих, но уже после новогодних праздников. Правда, ценник взлетит выше €120 тыс., плюс гарантии безопасности и полное соблюдение бытового райдера», — писал Mash.

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