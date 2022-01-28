Лолита заразилась «омикроном»

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Певица Лолита Милявская заразилась «омикрон»-штаммом коронавируса. В сторис в Instagram она рассказала, что поставила прививку от COVID-19, поэтому переносит болезнь в лёгкой форме. Из симптомов у неё наблюдаются кашель и осипший голос.

Хорошо, что я привита, поэтому проходит в лёгкой форме, — сказала 58-летняя артистка.

Из-за болезни артистки пришлось отменить показы спектакля «Женитьба», который идёт в театре «Модерн». Лолита играет в нём главную роль.

Ранее британская певица Адель заявила о переносе концертов в американском Лас-Вегасе. Причиной стало инфицирование коронавирусом. Половина членов команды певицы заразились COVID-19, поэтому шоу невозможно организовать в срок.

Исполнительница принесла извинения своим поклонникам, особенно тем, кто специально приехал в США ради её выступления. Адель добавила, что концерты состоятся позже и именно в том виде, в каком было задумано.

Концерты приурочены к выходу первого после шестилетней паузы альбома певицы «30». Он стал лидером британских чартов, оказавшись самым прослушиваемым альбомом.