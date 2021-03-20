«Тяжело скрыть свой вокал»: зрители поиздевались над Бузовой после «Маски»

https://static.news.ru/photo/5d26a5b4-367d-11ea-b452-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

В воскресенье, 21 марта, на телеканале НТВ прошёл очередной выпуск шоу «Маска». Жюри пришлось выбирать, чей костюм будет раскрыт — Солнца или Розовой Пантеры. В итоге они выбрали Пантеру и предположили, что под маской Татьяна Навка, Яна Рудковская или Аделина Сотникова.

В итоге выяснилось, что это была Бузова. Она очень позитивно отреагировала на решение жюри открыть её лицо и начала шутить, что зрители жить без неё не могут и что ей тяжело было «скрыть свой вокал».

На этом заявлении зрители в зале начали смеяться, а после шоу в соцсетях телеканала появились сотни ехидных комментариев по поводу вокала Бузовой.

«Тяжело скрыть свой вокал»: все поржали от души, — написала одна из пользовательниц.

Впрочем, многих пользователей кандидатура певицы в образе Розовой Пантеры не устраивала в принципе.

А я думала, почему Розовая Пантера всех так бесила, — написала ещё одна фанатка шоу.

Другие комментаторы высказались в том же ключе: «Друзья, мы все были правы! В маске Розовой Пантеры была не певица!», «Эмоции Филиппка непередаваемы. Вообще, реакция жюри потрясающая. Не думала, что там „Бузяндра“, тоже склонялась к Сотниковой», «Представляете, как мне сложно было скрыть свой узнаваемый потрясающий вокал под маску... Спасибо, поржали. Но реакция Славы была очумительной. Тоже, видимо, до конца не верил, что Бузова».

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова рассказала, как чуть не выдала себя на шоу «Маска».