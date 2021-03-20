«Тяжело скрыть свой вокал»: зрители поиздевались над Бузовой после «Маски»

В воскресенье, 21 марта, на телеканале НТВ прошёл очередной выпуск шоу «Маска». Жюри пришлось выбирать, чей костюм будет раскрыт — Солнца или Розовой Пантеры. В итоге они выбрали Пантеру и предположили, что под маской Татьяна Навка, Яна Рудковская или Аделина Сотникова.
В итоге выяснилось, что это была Бузова. Она очень позитивно отреагировала на решение жюри открыть её лицо и начала шутить, что зрители жить без неё не могут и что ей тяжело было «скрыть свой вокал».
На этом заявлении зрители в зале начали смеяться, а после шоу в соцсетях телеканала появились сотни ехидных комментариев по поводу вокала Бузовой.
«Тяжело скрыть свой вокал»: все поржали от души, — написала одна из пользовательниц.
Впрочем, многих пользователей кандидатура певицы в образе Розовой Пантеры не устраивала в принципе.
А я думала, почему Розовая Пантера всех так бесила, — написала ещё одна фанатка шоу.
Другие комментаторы высказались в том же ключе: «Друзья, мы все были правы! В маске Розовой Пантеры была не певица!», «Эмоции Филиппка непередаваемы. Вообще, реакция жюри потрясающая. Не думала, что там „Бузяндра“, тоже склонялась к Сотниковой», «Представляете, как мне сложно было скрыть свой узнаваемый потрясающий вокал под маску... Спасибо, поржали. Но реакция Славы была очумительной. Тоже, видимо, до конца не верил, что Бузова».