https://static.news.ru/photo/c6db42a8-4352-11ea-8aa4-fa163e074e61_660.jpg Фото: lukasafronovofficial/Global Look Press

Сын художника Никаса Сафронова, 242-килограммовый пианист Лука Затравкин поделился с подписчиками «неприятностью», которая с ним произошла во время отдыха.

Дорогие друзья. Не переедайте на море. А то будет до него тяжело идти, как мне, — сказал пианист.

Он также опубликовал ролик, на котором показал, как ему приходится добираться до пляжа.

Ранее Затравкин рассказал, что его избили на открытии одной из московских клиник. По словам музыканта, выступить на мероприятии за определённый гонорар ему предложила Марият Мухина, которая ранее была лечащим врачом продюсера группы «На-На» Бари Алибасова. Затравкин считает, что женщина просто подставила его — музыкального выступления на открытии учреждения никто не ждал, писал NEWS.ru.