«Торгуют телом за ништяки»: Вассерман оценил скандалы с домогательствами

https://static.news.ru/photo/bb1d73ec-b7a9-11eb-a875-96000091f725_660.jpg Анатолий Вассерман Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Публицист Анатолий Вассерман оценил волну скандалов с домогательствами и поддержал участника проекта «Что? Где? Когда?» Михаила Скипского, которого бывшие ученицы обвинили в приставаниях, пишет StarHit.

Вассерман подтвердил, что слышал о скандалах. По его мнению, они сейчас в моде, например, благодаря движению #metoo.

Вторая причина — когда какая-то дама торгует своим телом. Не обязательно за деньги, а за другие ништяки. А потом она считает: раз получила всё, что хотела, тот, под которого ложилась, больше не нужен. По-моему, и то, и другое доказывает вину не того, кого обвиняют, а того, кто обвиняет, — считает публицист.

Говоря о Скипском он предположил, что знаток мог встать у кого-то на пути. Вассерман подчеркнул, что не верит в домогательства с его стороны.

Разве что, по нынешней моде, кто-то принял за домогательства одобрительное похлопывание по плечу, — заключил он.

Ранее сообщалось, что участник интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» Михаил Скипский, которого обвинили в домогательствах к школьницам, вернулся в игру.

Об обвинениях против Скипского стало известно ещё летом 2020 года, когда стали поступать анонимные жалобы учениц школы, где он работал учителем географии и вёл кружок ЧГК. Сразу несколько девушек рассказали о домогательствах и недостойном поведении пристававшего к ним педагога.