«Только у меня»: Рудковская похвасталась часами с бриллиантами от Apple

https://static.news.ru/photo/78d94698-14f0-11eb-a767-fa163e074e61_660.jpg Яна Рудковская Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Яна Рудковская в очередной раз нашла повод похвалиться дорогими вещами. На этот раз предметом внимания продюсера стали дорогущие эксклюзивные часы Hermes от Apple, которые ей подарили друзья.

Подарок светской львице был вручён по случаю появления сына. Рудковская пришла в восхищение от шикарного презента и тут же показала его в Instagram.

@rudkovskayaofficial

Вы когда-нибудь видели часы Hermеs в коллаборации Apple и ещё все в бриллиантах? Мои друзья из Америки передали мне эти часы, работают. Сейчас это последний писк в Америке! Носят и девушки модные, и молодые люди. В общем, я такого не видела! Теперь у меня такие есть, — похвалилась телеведущая.

Часы были выполнены специально для Рудковской. Масса бриллиантов на них составляет 18 карат. В среднем такие часы стоят порядка $4600, или 350 тыс. рублей.

Рекомендую, очень стильно смотрятся, просто вау! — посоветовала Рудковская подписчикам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Яна Рудковская подверглась шквалу критики со стороны подписчиков, показав детскую комнату для новорождённого сына Арсения. Дорогущие кроватка и прочая мебель, коляска от Dior вызвали возмущение людей, которые осудили желание продюсера хвастаться богатством.