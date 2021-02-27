Тодоренко поразила Ревву на шоу «Маска» отличным знанием исполнителей

https://static.news.ru/photo/ca727c28-7a0c-11eb-9fee-96000091f725_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Регина Тодоренко, которая является судьёй в шоу «Маска» на НТВ, привела в изумление другого члена жюри Александра Ревву. Ведущая в процессе угадывания участников, выходящих на сцену под разными масками, приводила самые неожиданные версии о том, кто может скрываться под той или иной маской.

Регина Тодоренко называла самых разных артистов и давала им очень точную характеристику, подмечая малейшие детали. Бурное обсуждение в жюри вызвало очередное сногсшибательное выступление участника под маской Неваляшки. Талантливый артист, продемонстрировавший изумительный вокал в прошлом выпуске шоу в песне Адель, в этот раз буквально взорвал зал, перепев в стиле тяжёлого рока песню Нюши «Наедине».

Практически Rammstein! — восхитились члены жюри блестящей вариацией лирической песни.

Тут же между судьями возник жаркий спор, кто может скрываться под маской советской игрушки. Масла в огонь подлил и сам пока неизвестный исполнитель, заявивший, что Регина Тодоренко видела его по телевизору, когда была маленькой.

Версии предлагались самые разные: и прекрасно владеющий гитарой Юрий Стоянов, и талантливый юморист Юрий Гальцев, в молодости зарабатывавший себе на жизнь концертами. Среди имён звучали Ефим Шифрин, Дмитрий Дюжев, Руслан Алехно.

А небольшое соревнование — кто из судей лучше всех изобразит бабушку, устроенное Реввой в жюри, натолкнуло Тодоренко на неожиданную мысль.

Я думаю, что это может быть Игорь Касилов из «Новых русских бабок»! Он тоже прекрасно поёт и его я видела по телевизору в детстве, — предположила ведущая.

Версия вызвала самое искреннее удивление у Александра Реввы:

Как ты хорошо всех знаешь! Начиная от Вали Карнавал до Игоря Касилова!

Однако, певец, скрывающийся под маской Неваляшки, так и не был угадан. Но он снова стал лидером рейтинга популярного шоу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Иосиф Пригожин буквально вогнал в шок свою супругу Валерию и зрителей на шоу «Маска» на телеканале НТВ. Знаменитый продюсер, только что перенёсший коронавирус, оказался участником шоу, скрывавшимся под маской Ананаса, в то время как его звёздная супруга сидела в жюри.