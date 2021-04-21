Канделаки записала видео из зала и показала упругий живот

https://static.news.ru/photo/697d34cc-a346-11eb-ae4a-96000091f725_660.jpg Тина Канделаки Фото: tina_kandelaki/instagram.com

Российская телеведущая Тина Канделаки продемонстрировала в Instagram своим подписчикам упругий живот. По словам журналистки, таких результатов ей удалось добиться благодаря массажу.

На своей странице в соцсети 45-летняя Канделаки опубликовала видео, в котором она хвалится своей подтянутой фигурой. Она также рассказала, что одного спорта и питания ей оказалось недостаточно.

Если говорить простым языком, массаж «включает» те мышцы, которые не под силу проработать тренировками, даже под присмотром тренера, — рассказала она.

Поклонники отреагировали на видео, отметив потрясающий результат. «Шикарная фигура!!! Это действительно надо создавать!», «Это труд», «Слишком сексуально», написали комментаторы.

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