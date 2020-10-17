Тимати и Решетова с Джиганом и Самойловой отметили день рождения сына

https://static.news.ru/photo/9357515a-1125-11eb-a292-fa163e074e61_660.jpg Тимати и Анастасия Решетова Фото: volkonskaya.reshetova/instagram.com

После того как рэпер Тимур Юнусов и его бывшая возлюбленная модель Анастасия Решетова объявили о расставании и разъехались, они вновь решили воссоединиться ради сына Ратмира, которому исполнился год. На праздник они позвали друзей — Дениса Устименко-Вайнштейна (рэпер Джиган) и его супругу, блогера и модель Оксану Самойлову.

Видео праздника Решетова опубликовала в сторис в Instagram. При этом подписчики заметили, что экс-возлюбленные не испытывают дискомфорта в общении. Анастасия и Тимати ведут себя как пара, шутят, смеются и играют с именинником.

У друзей звёздных родителей Джигана и Самойловой тоже недавно были трудности в отношениях, и они оказались на грани развода. Однако со временем родителям четверых детей удалось всё же сохранить семью. При этом фолловеры отмечают сходство Анастасии и Оксаны, которая старше бывшей девушки Тимати на восемь лет, и надеются, что пример Дениса и Оксаны поможет родителям Ратмира начать всё с чистого листа.

Другие при этом уверены, что назад дороги нет, ведь Тимати согласился на участие в шоу «Холостяк», а Решетова в ответ сказала, что этот шаг рэпера поставил крест на их семье. Однако есть мнение, что всё это Юнусов делает ради пиара и после окончания очередного сезона шоу рэпер вновь «воссоединится» с семьёй.

В сентябре стало известно, что Тимати и его девушка Анастасия Решетова расстались. Они были в отношениях с 2014 года. О разрыве с рэпером модель сообщила в Instagram. Она отметила, что в ситуации «не замешаны посторонние люди». Решетова поблагодарила исполнителя за «прекрасные шесть лет» и выразила надежду на то, что им удастся превратить их отношения в «идеальный родительский тандем» ради их сына.

Как писал NEWS.ru, Анастасия ранее опубликовала на своей официальной странице в социальной сети фотосессию в дерзком и провокационном стиле. Подписчики девушки оценили обнародованные снимки. Многие отметили, что расставание с Тимати пошло модели на пользу.