Телеведущий Дибров одним словом ответил на вопрос, кому верят россияне

Телеведущий Дмитрий Дибров, отвечая на вопрос NEWS.ru, кому верят россияне, заявил, что граждане РФ верят ему. Журналист подчеркнул, что симпатии жителей страны являются «не чем иным, как производственным показателем», признаком профессионализма.

Мне. <...> Вы же у меня спрашиваете? Я и отвечаю. Ведь это ж не что иное, как производственный показатель. Если бы я крал государственные деньги, или я бы занимался прохиндейством, то я бы просто расписался в собственной профессиональной несостоятельности. Поэтому так и говорю, — отметил шоумен.

Шоумен подчеркнул, что ему нравится «купаться в лучах славы», но 40 лет назад «было хуже, когда московский ледяной ветер гнал в задницу, покрытую ростовскими южными, песочного цвета, джинсами из парусины по, в общем-то, беспощадным, безжалостным улицам».

А сейчас — одно удовольствие. <...> [Когда ощутил] вкус жизни? Да вы смеётесь, что ли? Я же сын крылатого человека — основателя первого оттепельного факультета Ростовского университета — филологического. Конечно, вокруг отца творилась такая жизнь, что вкус к ней я ощутил в три месяца, — подытожил Дибров.

Ранее Дибров назвал сумму зарплаты, которую он получает в месяц. По словам ведущего, ему платят не меньше $50 тысяч, что составляет примерно три миллиона рублей в месяц. Диброву сейчас 62 года, в телестудию он впервые попал в возрасте шести лет. На данный момент журналист живёт в доме на Рублёвке стоимостью 724 миллиона рублей и даже считает себя графом.

Вместе с ведущим в особняке живут его молодая жена Полина, трое детей и тёща. В роскошном доме Диброва работает целый штат прислуги. Они содержат в порядке 20 комнат особняка и следят за бассейном с фонтаном.