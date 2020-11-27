Телеведущая Ушакова объяснила, почему ушла с Первого канала

https://static.news.ru/photo/b94a4182-3147-11eb-9298-fa163e074e61_660.jpg Ольга Ушакова Фото: ushakovao/instagram.com

Телеведущая Ольга Ушакова на своей официальной странице в социальной сети объяснила подписчикам, что подавляющее большинство из них неверно истолковали её предыдущий пост об уходе с Первого канала. Она отметила, что вернулась в декретный отпуск. Ушакова, по собственному признанию, слишком рано стала вновь вести программу «Доброе утро», ведь её дочери ещё только девять месяцев.

Ранее Ушакова объявила, что уходит с Первого канала. Недавно она родила четвёртого ребёнка и решила взять тайм-аут. Ведущая призналась, что ей трудно совмещать работу и семью.

По словам Ушаковой, она планирует вернуться на работу раньше обычного. Ведущая сравнила своё состояние перед уходом в декрет с простудой, которую человек переносит на ногах. Поэтому она и решила «отлежаться» и вместе с тем попробовать себя в новой области. Во время прошлого декрета, к примеру, ведущая прошла курсы отельеров.

Сейчас «пойду» учиться на декоратора. И, конечно, буду делиться с вами результатами. Так что остаёмся на связи, дорогие мои, — написала Ушакова в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о закрытии всех своих проектов. В описании под одной из публикаций журналистка сообщила, что в конце ноября выходит последний эпизод шоу «Звёзды. Бабки. Ставки».