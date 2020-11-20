СМИ: Ивлеева заявила о закрытии всех своих проектов

https://static.news.ru/photo/b54a75a4-2b32-11eb-88cd-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Ивлеева Фото: agentgirl/instagram.com

Российская телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева рассказала о закрытии всех своих проектов. В описании под одной из публикаций журналистка сообщила, что в конце ноября выходит последний эпизод шоу «Звёзды. Бабки. Ставки».

Я вообще закрываю все свои проекты в этом году. <...>А что будет, узнаем в 2021-м. Наверное, если не передумаю, — написала звезда на своей официальной странице в социальной сети Instagram под одной из фотографий.

По информации издания Piter.tv, позднее Ивлеева отредактировала пост, удалив слова о закрытии шоу. Вместо этого она написала, что сезон завершается, поэтому зрители должны получать наслаждение от каждой минуты.

Накануне Ивлеева решила поделиться архивными снимками. Она опубликовала в сторис в Instagram фото на тот момент ещё не достигшей славы и больших заработков Насти. На первом кадре Ивлеева — жгучая брюнетка с ярким мейкапом. При этом девушка в тот момент выглядит старше, чем сейчас. 29-летняя Настя доказала это, засняв своё отражение в зеркале и отметила, что «годы идут ей на пользу».

Ранее NEWS.ru сообщал, что судебные приставы хотят взыскать с рэпера Элджея (Алексей Узенюк) долг в один миллион рублей. Исполнительное производство было возбуждено летом 2020 года из-за двух штрафов в 500 тысяч рублей каждый.

Отец музыканта Константин Семёнович пытался вернуть сына в семейный бизнес — торговлю мебелью, но Элджей не стал уделять этому время. Из-за этого и образовались долги, поскольку музыкант забыл оплатить налоги. Вероятно, рэпер не в курсе, что его разыскивают судебные приставы.