Тейлор Свифт отметила день рождения с Блейк Лайвли и Джиджи Хадид

Фото: IMAGO/RW/Global Look Press

Американская певица Тейлор Свифт отпраздновала свое 34-летие с подругами актрисой Блейк Лайвли и моделью Джиджи Хадид в Нью-Йорке, пишет Daily Mail. Компанию заметили в ресторане Freemans и ночном клубе Box. Исполнительница выбрала для вечеринки черное мини-платье Clio Peppiat стоимостью $2335 с изображением ночной луны и блестящими аппликациями в виде звезд и облаков.

На мероприятии отсутствовал парень Свифт Трэвис Келси, с которым они начали встречаться летом, хотя еще недавно он говорил, что будет рад провести этот день с любимой. Предположительно, Челси прислал букет цветов для именинницы.

Трэвис собирается быть с ней, и он очень нервничает, потому что хочет, чтобы это был ее лучший день рождения в жизни. <...> Он хочет, чтобы все было в преддверии Рождества и Нового года, и чтобы все было посвящено ей, — рассказал источник.

В руках Свифт держала ослепительную сумочку из хрустальных страз, которая сочеталась с ее платьем, пишет издание. На ней также искрились бриллиантовые серьги и ожерелье. Певица дополнила образ ярко-красной помадой.

Ранее Свифт обошла по популярности Владимира Путина, Си Цзиньпина и Барби и стала человеком года по версии американского журнала Time. Также в шорт-листе журнала находились британский король Карл III, участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда и генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

До этого Свифт потеряла бриллиант из винтажного кольца Van Cleef Arpels стоимостью $12 тысяч (примерно 1,2 млн рублей). Инцидент случился во время церемонии вручения музыкальной премии MTV VMA, которая прошла накануне в Нью-Йорке. Во время прохода по красной дорожке исполнительница сломала кольцо, уронив бриллиант в 18 карат в толпе. Гости и охрана церемонии не смогли найти драгоценный камень.