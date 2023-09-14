Тейлор Свифт потеряла бриллиант из кольца за $12 тысяч на премии MTV Тейлор Свифт потеряла бриллиант в 18 карат из кольца Van Cleef Arpels на премии MTV

Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тейлор Свифт

33-летняя американская певица Тейлор Свифт потеряла бриллиант из винтажного кольца Van Cleef Arpels стоимостью $12 тысяч (примерно 1,2 млн рублей), пишет Daily Express. Инцидент случился во время церемонии вручения музыкальной премии MTV VMA, которая прошла накануне в Нью-Йорке. Во время прохода по красной дорожке исполнительница сломала кольцо, уронив бриллиант в 18 карат в толпе. Гости и охрана церемонии не смогли найти драгоценный камень.

Коллеги Свифт, находившиеся поблизости, присоединились к поискам бриллианта, однако до конца вечера кольцо так и не появилось на руке певицы. Оригинальное кольцо было выполнено из желтого золота с ониксом и бриллиантом. Для появления на мероприятии украшение было предоставлено певице в аренду ювелирной компанией Joseph Saidian & Sons, — говорится в сообщении.

Ранее музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев объяснил феномен клипов Свифт тем, что она снимает масштабные ролики, наполненные кучей мелочей. По его мнению, все это создает картинку, от которой невозможно оторваться ни на секунду, чтобы не пропустить интересный план.

Как сообщалось, певица побила рекорд музыкальной премии MTV VMA, получив в четвертый раз награду за лучший клип года. Продюсер напомнил, что артистка сама часто выступает автором и режиссером клипов. По воплощению, операторской работе и режиссуре Бабичев сравнил ролики Свифт с роликами российской группы Cream Soda, которая работает в западной манере и старается наполнить каждый клип яркими деталями.