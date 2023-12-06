Тейлор Свифт обошла Путина в номинации «Человек года» журнала Time Певица Тейлор Свифт стала человеком года по версии Time

Фото: Jeremy Smith/Keystone Press Agency/Global Look Press

Певица Тейлор Свифт обошла по популярности Владимира Путина, Си Цзиньпина и Барби и стала человеком года по версии американского журнала Time, сообщается на сайте издания. Также в шорт-листе журнала находились британский король Карл III, участники забастовки сценаристов и актеров Голливуда и генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

Другими номинантами на звание человека года были прокуроры, выступающие на судебных процессах против бывшего президента США Дональда Трампа. В числе номинантов также был назван глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

Ранее сообщалось, что Time включил президента России Владимира Путина в шорт-лист претендентов на звание человека года. Редакция отметила, что в 2023 году власть Путина подверглась опасности со стороны ЧВК «Вагнер». Путин уже появлялся в шорт-листе «Человек года» журнала Time в 2007 и 2018 годах.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что появление Путина в шорт-листе журнала Time не имеет значения. При этом Песков отметил, что роль Путина в мире является экстраординарной.