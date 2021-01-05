«Тася с мамой и папой»: певица Пелагея и Телегин вместе празднуют Рождество

https://static.news.ru/photo/94cd6d3a-50f9-11eb-88a0-fa163e074e61_660.jpg Певица Пелагея Фото: instagram.com/pelageya_insta

Певица Пелагея и её бывший муж хоккеист Иван Телегин встретились на Рождество и провели этот день вместе со своей трёхлетней дочерью Таисией. Все они весёлой компанией, судя по фото в Instagram, решили отправиться в один из столичных ресторанов.

На снимке маленькая Тася сидит за столом рядом с довольным папой и просто светится от счастья.

Тася с мамой и папой встретила Светлый праздник Рождества Христова. Всем — добра, любви, дружбы! — подписала пост Пелагея.

Подписчики Пелагеи очень обрадовались, что родители подарили девочке семейное торжество, и похвалили Телегина, который, несмотря на новые отношения, находит время на общение со своим ребёнком.

Певица и хоккеист поженились в 2016 году. 21 января 2017 года у них родилась дочь Таисия. В конце 2019-го пара объявила о расставании. 9 декабря 2020 года Никулинский районный суд Москвы утвердил развод.

Телегин подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей семье. При этом половину суммы станет получать Пелагея, а вторая половина будет поступать на специальный счёт, открытый на имя дочери. Этими деньгами та сможет воспользоваться после достижения совершеннолетия.

При этом бывшие супруги до сих пор делят имущество. По словам адвоката хоккеиста Ирины Петровой, намеченного на 29 декабря заседания как такового не было, так как не пришли ответы на запросы из банков, и процесс продолжится в 2021 году, сообщал NEWS.ru.