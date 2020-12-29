Суд отложил раздел имущества хоккеиста Телегина и певицы Пелагеи

https://static.news.ru/photo/02b8a77c-49c2-11eb-b815-fa163e074e61_660.jpg Иван Телегин и Пелагея (архивное фото) Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Процесс раздела имущества между нападающим московского ЦСКА Иваном Телегиным и певицей Полиной Хановой (Пелагеей) продолжится в 2021 году. Рассмотрение дела перенесено на месяц.

По словам адвоката хоккеиста Ирины Петровой, намеченного на 29 декабря заседания как такового не было: «Необходимые ответы на запросы из банков так и не пришли, поэтому обсуждать нечего».

Следующее заседание намечено на 27 января, но и оно, вероятно, будет перенесено в связи с тем, что нужных справок по движению средств на счетах по-прежнему нет, — цитирует Петрову РИА Новости.

Певица и хоккеист связали себя узами брака в 2016 году. 21 января 2017 года у пары родилась дочь Таисия. В конце 2019-го пара объявила о расставании. 9 декабря 2020 года Никулинский районный суд Москвы утвердил развод.

Телегин подписал обязательство перечислять 25% от своего дохода бывшей семье. При этом половину суммы станет получать Пелагея, а вторая половина будет поступать на специальный счёт, открытый на имя дочери. Этими деньгами та сможет воспользоваться после достижения совершеннолетия.

Раздел имущества бывших супругов был выделен в отдельное производство. Как писал NEWS.ru, адвокат Пелагеи Филипп Рябченко заявил, что певица ни на что не претендует и надеется на справедливый суд.