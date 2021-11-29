ТАСС: Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище

Народного артиста России Александра Градского похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве. Об этом сообщил ТАСС источник в сфере культуры, знакомый с пожеланиями близких артиста. До этого сообщалось, что Градский может быть похоронен на Кузьминском кладбище, где покоятся его родители.

Также стало известно, что соболезнования близким певца в особой телеграмме выразил президент России Владимир Путин. Его слова опубликованы на сайте Кремля.

Александр Градский был ярким, бесконечно талантливым и неординарным человеком — музыкантом, композитором, певцом. Песни в исполнении мастера, всё его проникновенное, пронзительно искреннее творчество отражали дух и настроение эпохи, служили вдохновенным гимном всепобеждающей молодости и любви, — говорится в телеграмме.

Градский умер в ночь на 28 ноября в возрасте 72 лет. Накануне он был экстренно госпитализирован в Москве. Сообщалось, что артисту стало плохо дома, врачи заподозрили у него инсульт. Также известно, что в начале ноября исполнителя беспокоило пониженное артериальное давление. По данным СМИ, причиной смерти певца стал инфаркт головного мозга.

В театре «Градский холл» сообщили, что прощание с артистом состоится 1 декабря в 11:00.