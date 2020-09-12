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Тарзан впервые высказался после скандала с «подружками»

06:52, 14 сентября 2020 19
Тарзан и Наташа Королёва Тарзан и Наташа Королёва Фото: Alena Kalita/Russian Look/Global Look Press

Тарзан попросил журналистов не вмешиваться в его частную жизнь и не распространять информацию «с нарушением закона». Танцор заявил, что его семье причинён «существенный моральный вред».

Поводом для публикаций в СМИ послужил скандал, в центре которого оказался муж Наташи Королёвой. Певица уехала в отпуск и оставила мужа одного, а когда вернулась, не досчиталась драгоценностей на 5 млн рублей. Позже, как сообщили СМИ, Тарзан сам признался, что приводил в отсутствие жены двух девиц, которые и обокрали знаменитость. Журналисты также предположили, что танцор, вероятнее всего, изменил жене.

Что из этого правда, а что ложь, Тарзан уточнять не стал, но заявил, что за последнее время опубликовано «огромное количество» ложной информации о нём и его семье. К тому же стриптизёр упрекнул СМИ в нарушении закона.

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Указанными действиями нам причинён существенный вред, в том числе моральный. В связи с изложенным мы требуем прекратить любые вмешательства в нашу частную жизнь и не допускать впредь в отношении нашей семьи никаких незаконных публикаций и иных действий, — написал муж Наташи Королёвой в Instagram.

Сама певица также подогрела слухи о том, что бодибилдер приглашал подружек явно не для простого чаепития, опубликовав видео с мужем и поставив многозначительную подпись, что «сила любви может пройти любые испытания».

Интересно, что на заявление Тарзана тут же отреагировали подписчики. «Сами афишируете свою личную жизнь, а потом орёте», —упрекнул танцора один из пользователей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что переписка мужа Наташи Королёвой с якобы беременной любовницей попала в Сеть. Судя по сообщениям, Тарзан регулярно навещает свою подружку, о чём заранее договаривается с ней в Интернете.

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