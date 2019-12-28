https://static.news.ru/photo/54e1b390-2a47-11ea-9bf8-fa163e074e61_660.jpg Сергей Глушко Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал расставание своего 17-летнего сына Архипа с 24-летней бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной.

Парень пошёл в отца. Я очень рад, что у него появляются девушки. У родителей отлегло, что не парни, — отметил звёздный отец в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.

По словам Тарзана, у его сына открытый ум и от него исходит особенная энергетика. Архип Глушко отлично двигается. Сам отец ведёт здоровый образ жизни, чтобы подавать хороший пример своему наследнику.

Как ранее писал NEWS.ru, экс-возлюбленная 17-летнего сына певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Тарзана оказывала услуги эскорта. Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера.