Стриптизёр Сергей Глушко, выступающий под псевдонимом Тарзан, прокомментировал расставание своего 17-летнего сына Архипа с 24-летней бывшей участницей проекта «Дом-2» Марией Слугиной.
Парень пошёл в отца. Я очень рад, что у него появляются девушки. У родителей отлегло, что не парни, — отметил звёздный отец в эфире программы «Звёзды сошлись» на канале НТВ.
По словам Тарзана, у его сына открытый ум и от него исходит особенная энергетика. Архип Глушко отлично двигается. Сам отец ведёт здоровый образ жизни, чтобы подавать хороший пример своему наследнику.
Как ранее писал NEWS.ru, экс-возлюбленная 17-летнего сына певицы Наташи Королёвой и стриптизёра Тарзана оказывала услуги эскорта. Слугина принимала подарки и деньги от спонсоров за услуги сексуального характера.
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