Тарзан песней ответил на вопрос, съехал ли он от Королёвой

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, исполнил песню, с помощью которой намекнул на то, что в его семье всё хорошо. Недавно танцор признался, что изменил своей супруге Наташе Королёвой.
Тарзан спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоём».
Года, что дым, ещё один,
А мы всё ждём, пока живём,
И как ни странно
Мы по-прежнему вдвоём, — пропел Глушко.
Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.
Как писал NEWS.ru, друг семьи Наташи Королёвой и Тарзана пояснил, почему певица простила танцору измену. Артистка давно закрывает глаза на похождения супруга, потому что знает, за кого выходила замуж.
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