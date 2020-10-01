Тарзан песней ответил на вопрос, съехал ли он от Королёвой

https://static.news.ru/photo/7f5c7d4c-9bd2-11ea-af54-fa163e074e61_660.jpg Тарзан и Наташа Королёва Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Российский актёр и шоумен Сергей Глушко, известный под псевдонимом Тарзан, исполнил песню, с помощью которой намекнул на то, что в его семье всё хорошо. Недавно танцор признался, что изменил своей супруге Наташе Королёвой.

Тарзан спел песню Владимира Кузьмина «Мы по-прежнему вдвоём».

Года, что дым, ещё один, А мы всё ждём, пока живём, И как ни странно Мы по-прежнему вдвоём, — пропел Глушко.

Раздор в семье Наташи Королёвой начался, когда она вернулась из отпуска и не обнаружила своих драгоценностей. Выяснилось, что Тарзан приглашал в дом подружек, которые обворовали певицу. А затем из ниоткуда возникла «любовница» Тарзана — неизвестная актриса из Краснодарского края, которая забросала публику подробностями интимных отношений с танцором.

Как писал NEWS.ru, друг семьи Наташи Королёвой и Тарзана пояснил, почему певица простила танцору измену. Артистка давно закрывает глаза на похождения супруга, потому что знает, за кого выходила замуж.