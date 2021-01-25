Тарасова объяснила уход Тотьмяниной из «Ледникового периода»

https://static.news.ru/photo/9326b06c-5e65-11eb-80d9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тарасова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того как тренера по фигурному катанию Татьяну Тарасову стали обвинять в том, что она приложила руку к уходу фигуристки Татьяны Тотьмяниной из телешоу «Ледниковый период», мастер спорта СССР международного класса заявила, что не участвовала в процессе замены участницы.

Вообще в сплетнях не участвую. Я себе этого не позволяю, а это как раз сплетни. Таня не ушла из шоу. Таня получила травму, и никто не знал, сколько она будет её лечить, а участник нужен был. Я даже не знала, кого они взяли. Я в формировании состава вообще не принимаю участия, — заявила Тарасова ФАН.

Тарасова пояснила, что причина, по которой Тотьмянина не вернулась в проект, — длительный процесс восстановления.

Вот и вся история. Я совершенно не собираюсь ни перед кем оправдываться. Людям, конечно, спокойно не живётся, — заявила Тарасова.

В шоу Тотьмянина выступала в паре с актёром Вячеславом Чепуренко. Их успехи были весьма посредственными, за что им ставили невысокие оценки. После того как Чепуренко заменили партнёршу на фигуристку Яну Хохлову, пара стала делать успехи.

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин решили провести отдых в Дубае. Пара вместе уже 12 лет, они воспитывают двух дочек — 11-летнюю Лизу и 5-летнюю Мишель. После выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи прославленные спортсмены улетели отдыхать в тёплые края.

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