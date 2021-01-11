Тотьмянина и Ягудин отправились на отдых в Дубай

https://static.news.ru/photo/fc5335e0-53e5-11eb-9450-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин Фото: tatianatotmyanina/instagram.com

Фигуристы Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин решили провести отдых в Дубае. Пара вместе уже 12 лет, они воспитывают двух дочек — 11-летнюю Лизу и 5-летнюю Мишель.

После выступления на ледовом шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи прославленные спортсмены улетели отдыхать в тёплые края.

В своём Instagram Тотьмянина опубликовала фото, на котором она сидит на коленях мужа. Сам Ягудин при этом сидит в детской коляске. Снимок был сделан вечером на песчаном берегу. Поклонники оценили кадр, пожелали им счастья и отличного отдыха.

В октябре супруга олимпийского чемпиона Алексея Ягудина Татьяна Тотьмянина в жёсткой и даже оскорбительной манере отреагировала на слухи о том, что проект «Ледниковый период» она покинула из-за ревности мужа к партнёру — Вячеславу Чепурченко. Как заявила спортсменка, она покинула шоу «Ледниковый период», так как в ходе тренировки получила травму. Организаторы подобрали ей замену для выступления в паре с актёром Вячеславом Чепурченко. Место Тотьмяниной заняла европейская чемпионка Яна Хохлова.

Её подписчики поинтересовались, не из-за ревности ли супруга к «парню-красавцу» спортсменка покинула «Ледниковый период». На что она им ответила, что «ревнуют к достойным, а не к обёртке», писал NEWS.ru.