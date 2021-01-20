Помощница Хаматовой назвала причину ухода от актрисы

https://static.news.ru/photo/c5457dba-5b42-11eb-a642-fa163e074e61_660.jpg Чулпан Хаматова Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Бывший агент актрисы Чулпан Хаматовой Елена Болотова рассказала, почему не смогла долго работать с ней и решила уволиться. По её словам, причиной стало то, что ей приходилось заниматься делами фонда «Подари жизнь», который помогает больным детям.

С начала работы с ней я загорелась фондом «Подари жизнь». Но позже поняла, что больше не могу видеть смерть детей, — цитирует Болотову «Вечерняя Москва».

Болотова рассказала, что Хаматова была для неё актрисой недосягаемого уровня. Она также рассказала, что познакомилась с ней на съёмках шоу «Ледниковый период», где артистка предложила ей уйти от Михаила Галустяна, с которым Болотова работала, и стать её агентом.

Она добавила, что сотрудничала с актрисой меньше года и ушла от неё после смерти четвёртого ребёнка, подопечного фонда, к которому сильно привязалась. Болотова знала, что не стоит воспринимать больных детей близко к сердцу, но не смогла.

Как сообщал NEWS.ru, Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт и Виктория Исакова снимутся в триллере «Они» режиссёра Елены Хазановой, известной по картине «Один вдох». Фильм расскажет об успешных женщинах, которые подвергаются преследованию и шантажу в Интернете. Выход картины ожидается в 2022 году.