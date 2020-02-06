https://static.news.ru/photo/69153bc2-48e0-11ea-a971-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк и Пётр Чернышёв Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поздравила своего бывшего подопечного Петра Чернышёва с 49-летием.

Она высоко оценила его трудоспособность, а также похвалила его работу в роли постановщика.

Господи! Дай тебе силы. Ты, не жалея себя, работаешь. Особенно сейчас, когда ты стремишься отдать всю силу своей любви Насте [Заворотнюк. — NEWS.ru]. Ты отмаливаешь её, и это потрясающе. Горжусь тобой, люблю тебя, — написала Тарасова в своём Instagram.

Она добавила, что Чернышёв с каждым годом становится всё лучше и сильнее.

Информация об ухудшении здоровья звезды сериала «Моя прекрасная няня» появилась летом 2019 года, когда Заворотнюк перестала появляться на публике. Осенью сообщалось о том, что она находится в тяжёлом состоянии и помещена в медицинский центр.

Как ранее писал NEWS.ru, сын Заворотнюк Майкл Стрюков впервые побывал у матери в клинике. К актрисе, проходящей лечение в одном из медцентров Москвы, он приехал вместе с сестрой, решившей отметить день рождения вместе с мамой.